Мозякин забросил 400-ю шайбу в КХЛ

Капитан и форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил 400-ю шайбу в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной стала шайба, которую Мозякин забросил в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Нападающий «Металлурга» стал первым хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 400 шайб.
Матч «Торпедо» — «Металлург» проходит в эти минуты в Нижнем Новгороде. Мозякин открыл счёт на 3-й минуте, отличившись при игре в равных составах.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
39-летний Мозякин в текущем сезоне принял участие 46 матчах и набрал 32 (11+21) очка.
«Металлург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Клуб из Магнитогорска в матче с «Торпедо» может прервать серию поражений, состоящую из двух матчей.
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