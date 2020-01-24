Юбилейная шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо»
В Нижнем Новгороде завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» на своей площадке принимало «Металлург». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 4-й минуте матча счёт открыл капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, и эта шайба стала уже 400-й в КХЛ. Мозякин — первый хоккеист, забросивший 400 шайб в лиге.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Мозякин – 03:09' (5x5) 0:2 Потехин – 12:03' (5x5) 1:2 Шахворостов – 27:03' (5x5) 1:3 Нестрашил (Антипин) – 40:28' (5x5)
Ещё в первом периоде преимущество «Магнитки» развил Богдан Потехин. Во втором периоде Виктор Шахворостов сократил отставание в счёте, но в начале третьей 20-минутки Андрей Нестрашил установил окончательный счёт.
«Металлург» одержал первую победу после двух поражений подряд. У «Торпедо» это поражение стало первым после серии из трёх побед.
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