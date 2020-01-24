Юбилейная шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» на своей площадке принимало «Металлург». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 4-й минуте матча счёт открыл капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, и эта шайба стала уже 400-й в КХЛ. Мозякин — первый хоккеист, забросивший 400 шайб в лиге.

Ещё в первом периоде преимущество «Магнитки» развил Богдан Потехин. Во втором периоде Виктор Шахворостов сократил отставание в счёте, но в начале третьей 20-минутки Андрей Нестрашил установил окончательный счёт.

«Металлург» одержал первую победу после двух поражений подряд. У «Торпедо» это поражение стало первым после серии из трёх побед.