Биннингтон обошёл Василевского в конкурсе по сейвам на мастер-шоу Матча звёзд НХЛ

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (Миссури, США) проходит мастер-шоу Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.
В рамках шоу состоялся конкурс сейвов, в котором принимал участие российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он занял второе место, отразив девять бросков из десяти. Лучшим стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, отразивший все 10 бросков.
Также в конкурсе участвовали Давид Риттих («Калгари Флеймз»), Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»), Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»), Якоб Маркстрем («Ванкувер Кэнакс»), Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз») и Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»).
Сам Матч звёзд стартует сегодня в 20:15 мск игрой команд Атлантического и Столичного дивизионов, а в 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.
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