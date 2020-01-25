Гертл исполнил буллит в маске Джастина Бибера на Матче звёзд НХЛ

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит мастер-шоу Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.
Один из ярких перформансов во время конкурса вратарских сейвов устроил чешский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, исполнивший буллит в маске певца Джастина Бибера. Однако переиграть вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона он не смог. Биннингтон стал лучшим в этом конкурсе, отразив десять бросков из десяти. Второе место занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Надев маску Бибера, Гертл подшутил над Биннингтоном. Вратарь написал в комментарии под видео, на котором Бибер играет в хоккей, что перекрасит волосы, если музыкант забросит хотя бы одну шайбу из десяти попыток против него.
Сам Матч звёзд стартует сегодня в 20:15 мск игрой команд Атлантического и Столичного дивизионов, а в 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.
Видео буллита Гертла можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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