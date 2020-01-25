О`Райлли — о бросках с трибуны: не знаю, как можно натренировать такие броски

Нападающий клуба «Сент-Луис Блиюз» Райан О`Райлли поделился мнением о новом конкурсе мастер-шоу Матча звёзд НХЛ. Форвард принял участие в соревновании по точности броска с трибун.
«Тяжёлый конкурс, даже нервничал, когда исполнял попытки. Нужно было приспособиться, мы так раньше никогда не делали. Повезло, несколько раз попал с такой высоты. Даже не знаю, как могу в будущем тренировать такие броски. Специально на трибуну подниматься? Главное, фанатам понравилось и атмосфера в Сент-Луисе была бесподобной», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Матч звёзд стартует сегодня, 25 января, в 20:15 мск встречей команд Атлантического и Столичного дивизионов. В 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.
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