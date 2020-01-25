«Ак Барс» — первый участник розыгрыша Кубка Гагарина 2020 года от Востока

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победа позволила казанскому клубу официально стать участником розыгрыша Кубка Гагарина 2020 года. «Ак Барс» — первый участник грядущего плей-офф от Восточной конференции, ранее путёвки в розыгрыш Кубка Гагарина завоевали московский ЦСКА и петербургский СКА.
Подопечные Дмитрия Квартальнова быстро открыли счёт в матче с «Автомобилистом», на второй минуте голом отметился защитник Кристиан Хенкель. В концовке первого периода «Автомобилист» восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Джеффа Плэтта. Во втором периоде соперники на двоих забросили три шайбы. В составе хозяев отличился форвард Найджел Доус, у «Ак Барса» голы забили нападающие Эмиль Галимов и Артём Галимов. Больше в матче шайб заброшено не было.
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