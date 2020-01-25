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Парализованный экс-хоккеист получил работу в «Лос-Анджелесе»

Парализованный экс-хоккеист получил работу в «Лос-Анджелесе»
Хоккей / НХЛ 0

Парализованный экс-хоккеист Джек Яблонски получил работу в «Лос-Анджелес Кингз». 24-летний парень будет занимать должность координатора контента и работать с медиа. В 2011 году Джек получил тяжёлую травму во время школьного хоккейного матча после силового приёма и оказался парализован.

Недавно Яблонски окончил Южно-Калифорнийский университет по специальности «Коммуникации».

«Всегда мечтал подписать контракт в НХЛ. К моему сожалению, мою мечту забрали уже восемь лет назад. С гордостью могу сказать, что буду работать в «Лос-Анджелесе» на полную ставку как координатор контента, а также заниматься подкастами, радио и телевидением! Спасибо всем, кто помог мне», – написал Яблонски в «Твиттере».

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Посмотреть фото можно в «Твиттере».

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