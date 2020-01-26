Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча звёзд НХЛ

Тихоокеанский дивизион стал победителем Матча звёзд Национальной хоккейной лиги. В финальном матче команда обыграла Атлантический дивизион. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе Энтерпрайз-центр и завершилась со счётом 5:4 в пользу Тихоокеанского дивизиона.
В составе победителей отличились Макс Пасиоретти, Элиас Петтерссон, Леон Драйзайтль, Конор Макдэвид и Томаш Гертл. За Атлантический дивизион забивали Виктор Хедман, Джонатан Юбердо, Давид Пастрняк и Тайлер Бертуцци.
Российский голкипер Андрей Василевский, который выступал за Атлантический дивизион, совершил 7 сейвов.
Напомним, в полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счётом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счётом 9:5.
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