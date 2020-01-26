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Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча звёзд НХЛ

Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Тихоокеанский дивизион стал победителем Матча звёзд Национальной хоккейной лиги. В финальном матче команда обыграла Атлантический дивизион. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе Энтерпрайз-центр и завершилась со счётом 5:4 в пользу Тихоокеанского дивизиона.

В составе победителей отличились Макс Пасиоретти, Элиас Петтерссон, Леон Драйзайтль, Конор Макдэвид и Томаш Гертл. За Атлантический дивизион забивали Виктор Хедман, Джонатан Юбердо, Давид Пастрняк и Тайлер Бертуцци.

Российский голкипер Андрей Василевский, который выступал за Атлантический дивизион, совершил 7 сейвов.

Напомним, в полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счётом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счётом 9:5.

НХЛ - Матч Звёзд. Финал
26 января 2020, воскресенье. 06:15 МСК
Тихоокеанский дивизион
Окончен
5 : 4
Атлантический дивизион
0:1 Хедман (Пастрняк, Айкел) – 00:24' (3x3)   0:2 Юбердо (Ткачук, Марнер) – 01:29' (3x3)   1:2 Пасиоретти (Копитар) – 06:05' (5x5)   1:3 Пастрняк (Юбердо, Андерсен) – 09:13' (3x3)   2:3 Петтерссон (Ткачук, Хьюз) – 11:37' (3x3)   3:3 Драйзайтль (Джордано) – 11:44' (3x3)   3:4 Бертуцци (Дюклер, Уэбер) – 13:15' (3x3)   4:4 Макдэвид – 16:33' (бул)   5:4 Гертл (Драйзайтль, Макдэвид) – 17:24' (3x3)
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