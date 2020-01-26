Кинрейд: наводит ужас, как в России ведут себя за рулём
Защитник «Северстали» Джеффри Кинрейд признался, что ему было непросто привыкнуть к жизни в России после США. Кинрейд ранее в КХЛ выступал за «Медвешчак».
«Череповец суровый для жизни город? Не сказал бы, что всё так плохо. Для меня Череповец — небольшой город. Да, это не Москва или Петербург, но я нашёл несколько хороших ресторанов и мест, где можно хорошо провести время.
Жизнь в России совсем другая. Здесь всё иначе: и люди, и мышление — всё не так, как за океаном. Самая большая проблема — язык. Поначалу, когда не мог ни говорить, ни понимать, было тяжко. Сейчас с каждым днём совершенствую навык. Да, и то, как местные ведут себя за рулём, наводит ужас. К счастью, в России авто не вожу», — цитирует Кинрейда «Матч ТВ».
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