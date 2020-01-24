Марковин — об отставании в 10 очков от зоны плей-офф: всё зависит только от «Северстали»

Нападающий «Северстали» Дмитрий Марковин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (0:3) выразил уверенность, что череповецкая команда ещё сохраняет шансы на попадание в зону плей-офф. На данный момент команда Андрея Разина отстаёт от восьмого места в Западной конференции на 10 очков, при этом «Локомотив» имеет один матч в запасе относительно «Северстали».

«Играли хорошо. Много было моментов, которые мы, увы, не реализовали. Ещё и Беспалов во многих ситуациях подтащил. В третьем периоде мы вышли какие-то робкие и нас наказали за наши ошибки. Большинство? Вроде бы отрабатываем этот нюанс на тренировках, а на игру выходим – не идёт. «Спартак» вошёл в игру активнее нас, но во втором периоде инициатива была всё же на нашей стороне.

Чем занимались в перерыв? Отдохнули два дня и готовились к матчам. Все следующие игры нам надо выигрывать. Мы верим, что можем зайти в плей-офф. Будем надеяться и биться до конца. Всё зависит только от нас», — цитирует Марковина пресс-служба КХЛ.