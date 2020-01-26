Стась забросил первую шайбу в сезоне, «Металлург» заменил Кошечкина

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Авангард» принимает магнитогорский «Металлург». Начало встречи получилось для гостей неудачным.
В первом периоде Артём Манукян и Сергей Шумаков забросили по шайбе в ворота «Металлурга». Во второй двадцатиминутке Семён Кошелев забросил третью шайбу, после чего Егор Яковлев сократил отставание в счёте. Однако уже через несколько минут Андрей Стась вновь поразил ворота «Металлурга». Для Стася эта шайба стала первой в сезоне.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
После четвёртой пропущенной шайбы «Магнитка» заменила вратаря. Василий Кошечкин уступил место в воротах гостей Василию Демченко. Впрочем, Демченко уже через две минуты тоже пропустил, на этот раз отличился Свен Андригетто.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Авангард» — «Металлург».
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