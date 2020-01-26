«Авангард» и «Йокерит» вышли в плей-офф КХЛ
По итогам очередных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги определились ещё два участника плей-офф. Ими стали «Авангард» и «Йокерит».
«Авангард» на своей площадке разгромил «Металлург». Встреча завершилась со счётом 6:1. «Авангард» одержал седьмую победу подряд. Для «Металлург» это поражение стало третьим в пяти последних матчах.
«Йокерит» в тяжёлом матче в Хельсинки обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:2. Финский клуб одержал третью победу подряд в КХЛ. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.
«Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 2-е место, набрав 74 очка. «Йокерит» в турнирной таблице Западной конференции располагается на 3-й строчке с 71 очком.
«Йокерит» одержал волевую победу в матче с «Нефтехимиком»
«Авангард» одержал седьмую победу подряд, разгромив «Металлург»
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