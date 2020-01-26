Никитин: удаления в первом периоде разбудили ЦСКА в матче с «Сибирью»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Сибирью». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Удаления в первом периоде нас разбудили. Парни молодцы, отоборонялись и забили хороший гол в концовке. «Сибирь» оборонялась очень хорошо, и непросто было взломать их оборону. На это ушёл весь второй период.

В третьем где-то появились дырки, и ребята смогли их использовать. Вратарь, естественно, подчистил те моменты, которые «Сибирь» создавала. Тяжёлая игра. Готовимся к следующей", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА одержал уже пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.