Никитин: удаления в первом периоде разбудили ЦСКА в матче с «Сибирью»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Сибирью». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
«Удаления в первом периоде нас разбудили. Парни молодцы, отоборонялись и забили хороший гол в концовке. «Сибирь» оборонялась очень хорошо, и непросто было взломать их оборону. На это ушёл весь второй период.
В третьем где-то появились дырки, и ребята смогли их использовать. Вратарь, естественно, подчистил те моменты, которые «Сибирь» создавала. Тяжёлая игра. Готовимся к следующей", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
ЦСКА одержал уже пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Сибирь» потерпела второе поражение после шести побед подряд.
ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд
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