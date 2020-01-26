Крылов — о тренере, бившем детей клюшкой: это не наши методы, так работать нельзя

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал историю с увольнением тренера филиала академии клуба в Балашихе Игоря Николаева. Ранее в интернете появился видеоролик, на котором Николаев бил детей клюшкой по голове. «Авангард» в итоге уволил тренера.

«Ко мне никто не приходил, но ситуация для меня в этом смысле однозначная, тут даже обсуждать нечего. То, что сделал этот тренер, — не наши методы. Нельзя ставить результат во главу угла. В первую очередь мы воспитываем детей, личностей. Такие методы точно не наши. Я сейчас лечу в Омск, и там проведём специальное собрание с тренерами академии, чтобы они обратили особое внимание на этот случай. Так работать нельзя», — цитирует Крылова пресс-служба «Авангарда».