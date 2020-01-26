Суббэн: Коби, спасибо тебе за уроки и 20 лет величия

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн отреагировал на информацию о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Ранее стало известно, что Брайант погиб в результате катастрофы вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса.

«Я шокирован, не верю в это. Отец, муж, легенда, идол. Ушёл слишком рано. Спасибо тебе за время, уроки и 20 лет величия», — написал Суббэн в «Твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Суббэна.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».