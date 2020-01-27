«Салават Юлаев» взял на выезд по Дальнему Востоку 26 хоккеистов

Уфимский «Салават Юлаев» отправился в очередное гостевое турне в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт команды из Башкортостана.



Тренерский штаб клуба взял в поездку 26 хоккеистов:



вратари: Богдан Выприцкий, Андрей Кареев, Юха Метсола;



защитники: Захар Арзамасцев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семёнов, Артём Сергеев;



нападающие: Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Александр Бурмистров, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен.