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«Салават Юлаев» взял на выезд по Дальнему Востоку 26 хоккеистов

«Салават Юлаев» взял на выезд по Дальнему Востоку 26 хоккеистов
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» отправился в очередное гостевое турне в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт команды из Башкортостана.

Тренерский штаб клуба взял в поездку 26 хоккеистов:

вратари: Богдан Выприцкий, Андрей Кареев, Юха Метсола;

защитники: Захар Арзамасцев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семёнов, Артём Сергеев;

нападающие: Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Александр Бурмистров, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен.

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