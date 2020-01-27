Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов пережил спад, Хартли и Никитин забыли о поражениях

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/2020 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)

2 (2). Боб Хартли («Авангард»)

3 (5). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

4 (4). Алексей Кудашов (СКА)

5 (8). Олег Знарок («Спартак»)

6 (3). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

7 (7). Андрей Скабелка («Барыс»)

8 (6). Владимир Крикунов («Динамо» М)

9 (9). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

10 (11). Николай Заварухин («Сибирь»)

11(18). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

12 (15). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

13 (10). Илья Воробьёв («Металлург»)

14 (12). Майк Пелино («Локомотив»)

15 (17). Дэвид Немировски («Торпедо»)

16 (13). Сергей Светлов («Адмирал»)

17 (14). Михаил Кравец («Витязь»)

18 (20). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

19 (19). Андрей Разин («Северсталь»)

20 (16). Александр Андриевский (ХК «Сочи»)

21 (21). Владимир Юрзинов («Трактор»)

22 (24). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

23 (22). Александр Гулявцев («Амур»)

24 (23). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р).