Линдбек: в России доброжелательные люди, каждый здесь готов помочь
Вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек положительно отозвался о жизни в России. По словам голкипера, единственной проблемой для него является русский язык.
«Пожалуй, единственная вещь, к которой мне было трудно привыкнуть, — это язык. Он очень сложен как с точки зрения произношения, так и относительно алфавита. Во всех других странах, где я жил и играл, алфавит был похож на латиницу и им было легче оперировать.
Но я в любом случае стараюсь достигнуть прогресса и успехов в изучении русского языка. В остальном же в России было достаточно легко адаптироваться. А главное — это доброжелательные люди здесь, каждый из которых готов помочь в любой момент», — приводит слова Линдбека пресс-служба «Торпедо».
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