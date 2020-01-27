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Квартальнов: два броска у «Трактора» — и как спичка зажглась

Квартальнов: два броска у «Трактора» — и как спичка зажглась
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 4:2.

«Мы довольны, вели 4:0, но играть надо всё-таки до конца. Игра могла перевернуться. Два броска у «Трактора» — и как спичка зажглась. Контролировали матч, играли хорошо, но надо сохранять концентрацию до последних минут. Дали воздух сопернику, и сразу начались проблемы. Здорово, что выиграли, но неприятный осадок остался.

Сложная поездка, четвёртый матч через день, даём играть молодым ребятам. Оправдывает ли ожидания Воронков? Раз он играет в тройке с Зариповым и Галиевым, наверное, оправдывает», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Трактор»
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