Скабелка: «Барысу» было важно отреагировать на неудачные игры

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча завершилась победой клуба из Казахстана со счётом 4:2.
«Очень непростой выезд, конечно. Две предыдущие игры не в нашу пользу сложились. Нам было важно правильно отреагировать на эти неудачные игры. Хочу поблагодарить ребят за этот матч. Мы вышли, сработали как команда, неплохо двигались, играли. Пятая игра с «Автомобилистом», меня спрашивают, какие там секреты. А какие секреты. Выходим и без секретов хотим выиграть и показать хороший хоккей. Поэтому ещё раз поздравляю ребят с этой победой, очень важной. Едем домой и готовимся дальше», — цитирует Скабелку пресс-служба «Барыса».
«Барыс» прервал серию из двух поражений в КХЛ. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд после серии из трёх побед.
- 27 января 2020
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