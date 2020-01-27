Скабелка: «Барысу» было важно отреагировать на неудачные игры

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча завершилась победой клуба из Казахстана со счётом 4:2.

«Очень непростой выезд, конечно. Две предыдущие игры не в нашу пользу сложились. Нам было важно правильно отреагировать на эти неудачные игры. Хочу поблагодарить ребят за этот матч. Мы вышли, сработали как команда, неплохо двигались, играли. Пятая игра с «Автомобилистом», меня спрашивают, какие там секреты. А какие секреты. Выходим и без секретов хотим выиграть и показать хороший хоккей. Поэтому ещё раз поздравляю ребят с этой победой, очень важной. Едем домой и готовимся дальше», — цитирует Скабелку пресс-служба «Барыса».

«Барыс» прервал серию из двух поражений в КХЛ. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд после серии из трёх побед.