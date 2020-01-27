Знарок: болельщикам такая игра нравится, но она отнимает много нервов у тренеров

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу москвичей, при этом пять шайб хозяева забросили в третьем периоде.
«Думаю, что в плане физики не вышли на оптимальный уровень. Нам играть еще две очень сложные игры, в паузе будем готовиться к плей-офф. Я в таблицу нечасто заглядываю, у нас каждая игра — финальная, так настраиваемся.
Не очень хороший первый период. Но потом ребята — молодцы, третий период на самом деле хорошо отыграли. Болельщикам такая игра нравится, но она отнимает много нервов у тренерского состава», — приводит слова Знарка ТАСС.
«Спартак» одержал третью победу подряд. «Куньлунь» проиграл во втором матче подряд после серии из трёх побед.
- 27 января 2020
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