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Дубль Миллера помог «Ванкуверу» обыграть «Сент-Луис», одержав 3-ю победу подряд

Дубль Миллера помог «Ванкуверу» обыграть «Сент-Луис», одержав 3-ю победу подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1, которая стала для них третьей кряду.

Дубль в составе «Кэнакс» оформил 26-летний американский нападающий Джей Ти Миллер. Ещё одну шайбу в пустые ворота в конце 3-го периода забросил Бо Хорват. Единственный гол в составе «Блюз» забил Зак Сэнфорд.

Теперь на счету Миллера 48 (19+29) очков в 49 матчах. Он является вторым бомбардиром «Ванкувера», отставая от лидирующего Петтерссона на 3 очка.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв 10 минут и 30 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

«Ванкувер Кэнакс», набрав 60 очков в 50 матчах, занимает 4-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Блюз» (68) – лидер Запада, опережая ближайшего конкурента, «Колорадо Эвеланш», на 6 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сэнфорд (Перрон) – 03:06' (5x5)   1:1 Миллер (Танев) – 22:16' (5x5)   2:1 Миллер (Виртанен, Петтерссон) – 31:12' (5x5)   3:1 Хорват – 59:59'
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