Дубль Миллера помог «Ванкуверу» обыграть «Сент-Луис», одержав 3-ю победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1, которая стала для них третьей кряду.

Дубль в составе «Кэнакс» оформил 26-летний американский нападающий Джей Ти Миллер. Ещё одну шайбу в пустые ворота в конце 3-го периода забросил Бо Хорват. Единственный гол в составе «Блюз» забил Зак Сэнфорд.



Теперь на счету Миллера 48 (19+29) очков в 49 матчах. Он является вторым бомбардиром «Ванкувера», отставая от лидирующего Петтерссона на 3 очка.



Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв 10 минут и 30 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

«Ванкувер Кэнакс», набрав 60 очков в 50 матчах, занимает 4-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Блюз» (68) – лидер Запада, опережая ближайшего конкурента, «Колорадо Эвеланш», на 6 очков.