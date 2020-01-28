Семь игроков с МЧМ-2020 вошли в состав сборной России на этап Евротура

Стал известен состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура. В состав российской команды вошли семь игроков, принимавших участие в молодёжном чемпионате мира 2020 года. Это защитники Данила Галенюк и Александр Романов, а также нападающие Дмитрий Воронков, Иван Морозов, Василий Подколзин, Кирилл Марченко и Григорий Денисенко.
Состав сборной России:
Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).
Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Георгий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М).
Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»).
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