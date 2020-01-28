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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 27 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 27 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

22 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 14 российских хоккеистов.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на площадке 14 минут и 14 секунд и отметился результативной передачей, набрав 43-е (16+27) очко в 47 матчах нынешнего сезона. Его показатель полезности составил «+1». Евгений прервал четырёхматчевую серию без очков. Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 21 минуту и 17 секунд.

Нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отличился 10-й заброшенной шайбой в сезоне, при этом забив в меньшинстве. Он провёл на льду 18 минут и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Это уже третий его гол, забитый в меньшинстве. Он является одним из лидеров НХЛ по данному показателю. Форвард «Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 18 минут и 5 секунд и отметился результативной передачей и победным буллитом, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 35 в матче с «Далласом», пропустив одну из шайб после броска Дениса Гурьянова. Форвард «молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»32 из 3591,42:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10012040%14.14
Ковальчук (н)«Монреаль»0+0-103010%21.17
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+1-10411-18.05
Анисимов (н)«Оттава»0+00200029%07.09
Наместников (н)«Оттава»1+000340100%18.57
Кучеров (н)«Тампа»0+2+12400-20.29
Гурьянов (н)«Даллас»1+0+10301-14.56
Радулов (н)«Даллас»0+000000-16.06
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000001100%10.30
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10012-21.52
Сергачёв (з)«Тампа»0+000023-22.25
Зайцев (з)«Оттава»0+000242-18.12
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