Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 27 января 2020 года

22 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 14 российских хоккеистов.
Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на площадке 14 минут и 14 секунд и отметился результативной передачей, набрав 43-е (16+27) очко в 47 матчах нынешнего сезона. Его показатель полезности составил «+1». Евгений прервал четырёхматчевую серию без очков. Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 21 минуту и 17 секунд.
Нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отличился 10-й заброшенной шайбой в сезоне, при этом забив в меньшинстве. Он провёл на льду 18 минут и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Это уже третий его гол, забитый в меньшинстве. Он является одним из лидеров НХЛ по данному показателю. Форвард «Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 18 минут и 5 секунд и отметился результативной передачей и победным буллитом, завершив встречу с показателем полезности «-1».
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 35 в матче с «Далласом», пропустив одну из шайб после броска Дениса Гурьянова. Форвард «молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|32 из 35
|91,4
|2:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|1
|2
|0
|40%
|14.14
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|1
|0%
|21.17
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|-1
|0
|4
|1
|1
|-
|18.05
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|0
|29%
|07.09
|Наместников (н)
|«Оттава»
|1+0
|0
|0
|3
|4
|0
|100%
|18.57
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|+1
|2
|4
|0
|0
|-
|20.29
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|1
|-
|14.56
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|16.06
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|100%
|10.30
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|2
|-
|21.52
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|3
|-
|22.25
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|2
|4
|2
|-
|18.12
- 28 января 2020
-
10:50
-
10:25
-
10:01
-
09:35
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:42
-
08:33
-
08:05
-
07:36
-
07:09
-
07:00
-
06:45
-
06:39
-
06:18
-
06:12
-
06:08
-
05:53
-
05:40
-
04:51
-
04:25
-
04:16
-
03:07
- 27 января 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:30
-
23:02
-
22:20
-
22:17
-
22:04
-
21:43
-
21:33
-
21:17