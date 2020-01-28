Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 27 января 2020 года

22 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 14 российских хоккеистов.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на площадке 14 минут и 14 секунд и отметился результативной передачей, набрав 43-е (16+27) очко в 47 матчах нынешнего сезона. Его показатель полезности составил «+1». Евгений прервал четырёхматчевую серию без очков. Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 21 минуту и 17 секунд.

Нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отличился 10-й заброшенной шайбой в сезоне, при этом забив в меньшинстве. Он провёл на льду 18 минут и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Это уже третий его гол, забитый в меньшинстве. Он является одним из лидеров НХЛ по данному показателю. Форвард «Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 18 минут и 5 секунд и отметился результативной передачей и победным буллитом, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 35 в матче с «Далласом», пропустив одну из шайб после броска Дениса Гурьянова. Форвард «молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 32 из 35 91,4 2:3 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 0 1 2 0 40% 14.14 Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 -1 0 3 0 1 0% 21.17 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 -1 0 4 1 1 - 18.05 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 2 0 0 0 29% 07.09 Наместников (н) «Оттава» 1+0 0 0 3 4 0 100% 18.57 Кучеров (н) «Тампа» 0+2 +1 2 4 0 0 - 20.29 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 +1 0 3 0 1 - 14.56 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 0 0 0 0 - 16.06 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 0 1 100% 10.30 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +1 0 0 1 2 - 21.52 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 0 2 3 - 22.25 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 2 4 2 - 18.12

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