Плющев: Киселевич — один из основных кандидатов среди защитников на чемпионат мира

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о составе сборной России на Шведские хоккейные игры.
«Думаю, что тренерский штаб при выборе состава руководствовался необходимостью прокатать перспективную молодёжь. И лучше это сделать через хороший и серьёзный турнир с хорошими соперниками. Финны, шведы и чехи — наши основные соперники. Одно дело, когда молодёжь играет со своими сверстниками, и совсем другое, когда они входят в серьёзную хоккейную жизнь. Так что семь молодых игроков в сборной — нормальное явление. Я в своё время тоже привлекал, и даже больше, чем семь человек. Потом эти ребята через некоторое количество лет стали чемпионами мира.
В целом в составе нужно выделить Киселевича. Это хороший и достаточно опытный защитник. Он прошёл энхаэловскую школу и сейчас находится на лидирующих позициях в ЦСКА. Ему доверяют игру как в большинстве, так и в меньшинстве, он — один из лучших в лиге по полезности («+25». — Прим. «Чемпионата»). То, что Кудашов доверил ему одно из мест в сборной, — нормальное явление, это один из основных кандидатов на чемпионат мира среди защитников», — сказал Плющев «Чемпионату».
- 28 января 2020
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