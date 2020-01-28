7 игроков с МЧМ, Киселевич в роли «ветерана». Состав сборной России на Шведские игры

Чуть больше недели остаётся до международной паузы в чемпионате КХЛ, а это значит, что скоро нужно будет переключать внимание на очередной этап Евротура. Третий турнир соревнования под названием «Хоккейные игры Beijer» пройдёт в Швеции, сборная России две игры с хозяевами и чехами проведёт в Стокгольме, а вот вынесенный поединок с финнами состоится в Хельсинки. Сегодня штаб национальной команды обнародовал состав сборной России, и он получился очень любопытным.

Календарь матчей Евротура в сезоне-2019/2020

Вратари

Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА)



Ожидаемо на игры в Швеции не стали дёргать Илью Сорокина, проверять которого лишний раз нет никакого смысла, и состав вратарской бригады на две трети повторил фамилии с Кубка Карьяла, с той лишь разницей, что Ивана Бочарова заменил Тимур Билялов. Казанский воспитанник уже успел прочувствовать атмосферу национальной команды на Кубке Первого канала, но не сыграл там ни секунды. Думается, что в этот раз Билялову точно будет предоставлен шанс показать себя. То же самое касается и Бобкова с Самоновым. Оба вратаря хорошо выглядят в своих командах, но на уровне сборных к ним пока только присматриваются. Вероятнее всего, как и на турнире в Финляндии, все наши голкиперы сыграют по одной встрече.

Фото: РИА Новости

Защитники

Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Георгий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М)



Наконец-то вызов в сборную России в этом сезоне получил Богдан Киселевич. Самый надёжный и один из самых результативных русских защитников ЦСКА игнорировался тренерским штабом национальной команды на двух этапах Евротура, а ведь Киселевич – явный кандидат на поездку в Швейцарию на ЧМ-2020. Но теперь Богдан в сборной, и в этом созыве в свои 29 лет он будет настоящим дядькой-наставником – и по возрасту, и по опыту.

Фото: РИА Новости

Алексей Кудашов и Ко везут в Швецию очень молодой состав, и это не может не радовать, ведь для этого, по сути, и нужен Евротур. Здесь нет случайных людей, каждый игрок заслужил вызов своей игрой. Среди игроков обороны мы видим двух участников МЧМ-2020 Данилу Галенюка и Александра Романова – 19-летние хоккеисты в этом сезоне закрепились в основных составах двух западных фаворитов КХЛ, а Романов и вовсе получает восторженные отзывы.

Кравчук — о Романове: впервые за несколько лет можем получить большого защитника

Едет в Швецию и Григорий Дронов из «Магнитки» — этому парню в своё время тоже выдавали большие авансы, но несколько тяжёлых травм приостановили его прогресс. Но Дронов не выпал из обоймы сборной, и на матчах в Стокгольме он явно получит больше игрового времени, чем на Кубке Первого канала, где Григорий в основном выступал в роли седьмого защитника.

Лучший – Сорокин, а претензии есть даже к Шипачёву. Оценки сборной России Рассказываем, кто и как себя проявил на главном для нас этапе Евротура.

Второй раз в этом сезоне в сборную едут Артём Сергеев из «Салавата» (играл на Кубке Карьяла) и Никита Лямкин из «Ак Барса» (принимал участие в КПК), и это всё ещё новые имена для российской обороны. А вот Рушан Рафиков из «Локомотива» — настоящий старожил национальной команды в сезоне-2019/2020, без него Алексей Кудашов на Евротурах пока обойтись не может, хотя мы помним, что в декабре Рафиков отыграл лишь один матч из трёх на Кубке Первого канала. Что касается Андрея Миронова, то на домашнем этапе Евротура он был довольно заметной фигурой (и положительной, и отрицательной), и в Швеции тренерский штаб, очевидно, хочет ещё раз посмотреть на защитника московского «Динамо».

Нападающие

Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все – ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все – «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»)



Нападение сборной России на шведском турнире – бальзам на душу всем сторонникам привлечения в сборную на Евротур молодёжи и новых, незаезженных фамилий. Тренерский штаб сборной России вызвал множество перспективных ребят, причём сделал ставку на клубные связки. Особняком стоит звено из Санкт-Петербурга. Марченко – Морозов – Подколзин вместе играли на МЧМ, после молодёжного чемпионата мира принялись «зажигать» за СКА в КХЛ, и теперь всем им предстоит дебют за взрослую сборную. Это новый опыт для сборной России, и за ним будет крайне интересно понаблюдать. Всего на Шведских играх сыграют семь игроков с последнего МЧМ.

СКА уже не такой «плохой», как раньше. В Питере забыли про звёзд и наигрывают молодёжь Но это может выйти боком «армейцам» в плей-офф.

Тройки из ЦСКА и «Локомотива» чуть постарше питерских «армейцев» (не считая Денисенко), но они тоже будущее нашего хоккея. Особенно не вызывает сомнений приглашение Сергея Толчинского, который в последнее время горяч в матчах за красно-синих, регулярно забивает и набирает очки.

Фото: РИА Новости

В этом составе с интересом можно следить буквально за каждым хоккеистом. Вот Артём Галимов с отличным сезоном в «Ак Барсе», а вот его одноклубник Дмитрий Воронков – мегаполезный на пятачке, но с огромными проблемами в области дисциплины. Посмотрим, как Воронков проявит себя на этапе Евротура, где эмоции не должны зашкаливать так сильно, как в финале МЧМ. Здесь же есть очень техничный, но нестабильный Шаров из «Сибири», один из лидеров «Автомобилиста» Голышев, у которого никак не получается пробиться в национальную сборную, а ещё Денис Зернов, пропустивший большую часть сезона из-за травмы, но в теории способный стать одним из центрфорвардов на чемпионате мира. С талантливыми игроками на этой позиции у сборной России дефицит.

Наша национальная команда в Швеции будет очень любопытной, чем-то напомнит молодёжку, да ещё и Валерий Брагин появится на тренерском мостике. В этом созыве по пальцам можно пересчитать опытных ребят, зато в нём много новых фамилий и игроков, которым есть что доказывать. Может быть, у такого состава даже больше шансов выиграть этап Евротура и поправить положение в общем зачёте, где Россия сейчас занимает последнее место.



Турнирная таблица Евротура в сезоне-2019/2020