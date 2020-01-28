В. Кулёмин — о восстановлении после травмы: стоишь рядом с командой в цивильном. Тяжело

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин прокомментировал набор игровых кондиций после восстановления от тяжёлой травмы.

«Сейчас чувствую себя уже нормально, потихоньку набрал форму. Ведь после долгого восстановления самое важное — не только чтобы всё хорошо срослось. Самое трудное — вернуть прежние кондиции, движение. Как бы размять организм. По физике всё уже в порядке. Даже перестарался немного — слишком много веса согнал. Всего на пару килограммов, но всё равно удивился, когда на весы встал. Так что бегать сейчас даже лучше. В принципе у меня с весом проблем никогда и не было. Когда не тренируюсь, могу запросто от ужина отказаться. Не проблема.

Устаёшь больше даже в психологическом плане. Первые три недели вообще ничего делать нельзя. Ждал, пока кости срастутся. Вот когда идёт сезон, у тебя ушибы, синяки… Дадут один выходной, а ты мечтаешь: вот бы два дня на отдых, полностью бы восстановился. А при травме всё наоборот — полежишь дома три-четыре дня, и организм уже начинает нагрузок требовать! Потом наконец начинаешь тренироваться. Но команда отдельно, ты отдельно. Приезжаешь на матчи, все ребята после игры вымотанные, уставшие. А ты стоишь рядом в цивильном. Очень тяжело наблюдать за всем этим процессом со стороны. Прямо не по себе!

Тренироваться и так всегда тяжелее, чем играть. А так получается — вдвойне. Тем более что заранее знаешь: как ты ни тренируйся, игровую форму только в реальных матчах набрать можно. Потому что в них надо из кожи вылезти, но до шайбы первым добежать, обойти соперника. На тренировках такого не будет. Поэтому первые игры после восстановления всегда тяжёлые, даже если себя уже нормально чувствуешь. Опять же все схемы надо вспомнить до автоматизма — куда бежать, где открываться, шайбу почувствовать», — цитирует Кулёмина пресс-служба московского клуба.