Московское «Динамо» победило «Торпедо», Яшкин и Пулккинен оформили дубли

Московское «Динамо» на домашней арене победило нижегородское «Торпедо» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 16-й минуте, забросив две шайбы с разницей в 14 секунд усилиями нападающих Дмитрия Яшкина и Теэму Пулккинена. На старте второго периода Яшкин оформил дубль, упрочив преимущество «Динамо». На 41-й минуте москвичи довели разницу в счёте до четырёх шайб, отличился защитник Михал Чайковски. На 50-й минуте гости распечатали ворота хозяев усилиями форварда Джордана Шрёдера. Окончательный счёт в концовке установил Пулккинен точным броском в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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