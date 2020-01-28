Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» победило «Торпедо», Яшкин и Пулккинен оформили дубли

Московское «Динамо» победило «Торпедо», Яшкин и Пулккинен оформили дубли
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на домашней арене победило нижегородское «Торпедо» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 16-й минуте, забросив две шайбы с разницей в 14 секунд усилиями нападающих Дмитрия Яшкина и Теэму Пулккинена. На старте второго периода Яшкин оформил дубль, упрочив преимущество «Динамо». На 41-й минуте москвичи довели разницу в счёте до четырёх шайб, отличился защитник Михал Чайковски. На 50-й минуте гости распечатали ворота хозяев усилиями форварда Джордана Шрёдера. Окончательный счёт в концовке установил Пулккинен точным броском в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Яшкин (Шипачёв) – 15:09' (5x5)   2:0 Пулккинен (Тарасов) – 15:23' (5x5)   3:0 Яшкин (Индрашис, Шипачёв) – 23:53' (5x5)   4:0 Чайковски (Яшкин, Индрашис) – 40:14' (5x5)   4:1 Шрёдер (Дженовей, Ратти) – 49:07' (5x5)   5:1 Пулккинен (Бочаров, Тарасов) – 53:05' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020