Морозов — о приходе Брагина в СКА: он как второй отец: знает, как с нами работать

Нападающий СКА Иван Морозов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (5:0), где отметился дублем.



«Тренеры, руководство доверяют, надо это оправдывать. На самом деле мы можем и больше забивать, просто не всегда получается. Конечно, приход Брагина взбодрил ещё больше, он для нас как второй отец: знает, как с нами работать. Два года уже с ним работаем, он многое нам дал.



До лидеров нашему звену ещё далеко, пока мы самые молодые, надо доказывать. Только начало что-то получаться, надо продолжать так же играть. Очень приятно, что вызвали в сборную, готовимся. Конечно, сил на всё хватит. У нас доктора хорошие, массажисты, мы хорошо восстанавливаемся.



Удивило ли, что Подколзин так уверенно победил в драке? Я не видел, из-за чего всё началось. Увидел только, что соперник уже лежал. Молодец», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА — «Динамо» Мн: Брагин находится на скамейке «армейцев» и заявлен как старший тренер