«Динамо» М — «Торпедо»: Моисеев подрался со Зборовским

Московское «Динамо» на домашней арене победило нижегородское «Торпедо» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



В концовке встречи нападающий столичного клуба Дмитрий Моисеев вступился за одноклубника в кулачном поединке. Защитник «Торпедо» Сергей Зборовский жёстко встретил форварда Вячеслава Кулёмина в своей зоне, после чего Моисеев сразу же скинул перчатки.



Форвард «Динамо» Моисеев был наказан штрафом за драку, Зборовский также был наказан — за удар коленом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 16-й минуте, забросив две шайбы с разницей в 14 секунд усилиями нападающих Дмитрия Яшкина и Теэму Пулккинена. На старте второго периода Яшкин оформил дубль, упрочив преимущество «Динамо». На 41-й минуте москвичи довели разницу в счёте до четырёх шайб, отличился защитник Михал Чайковски. На 50-й минуте гости распечатали ворота хозяев усилиями форварда Джордана Шрёдера. Окончательный счёт в концовке установил Пулккинен точным броском в пустые ворота.