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Кудашов: у Аалтонена было воспаление лёгких, там долгое восстановление

Кудашов: у Аалтонена было воспаление лёгких, там долгое восстановление
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов после матча с минским «Динамо» (5:0) рассказал об игре молодёжного звена и прокомментировал выбор состава на матч.

«У Аалтонена было воспаление лёгких, там сложное восстановление. Почему не играют Кагарлицкий, Дергачёв, Зубарев и Плотников? Мы смотрим от игры к игре и определяем состав.

Хватит ли молодёжного звена физически до конца сезона? Посмотрим, у нас есть игроки для ротации. У нас все молодые ребята, все игроки играют в сборных, постоянный игровой ритм у всех. Будем смотреть от игры к игре на молодёжное звено», — передает слова Кудашова корреспондент Чемпионата Елена Кузнецова.

Аалтонен не выходит на лёд с 7 января. После перехода из «Витязя» финский форвард набрал 3 (1+2) очка в восьми матчах за СКА.

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