Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 28 января 2020 года
28 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие четверо российских хоккеистов.
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев забил гол, который стал для него первым в нынешнем сезоне. Нападающий Владислав Наместников провёл на площадке 14 минут и 31 секунду и не отметился результативными действиями. Форвард Артём Анисимов получил 11 минут и 15 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями. Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 13 минут и 27 секунд и не отметился результативными действиями.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|20%
|11.15
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|0%
|14.31
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|50%
|13.27
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|1+0
|+1
|2
|1
|4
|1
|-
|17.01
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