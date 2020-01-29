Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 28 января 2020 года

28 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие четверо российских хоккеистов.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев забил гол, который стал для него первым в нынешнем сезоне. Нападающий Владислав Наместников провёл на площадке 14 минут и 31 секунду и не отметился результативными действиями. Форвард Артём Анисимов получил 11 минут и 15 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями. Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 13 минут и 27 секунд и не отметился результативными действиями.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 0 0 0 1 20% 11.15 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 1 0 0% 14.31 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 0 0 50% 13.27 Зайцев (з) «Оттава» 1+0 +1 2 1 4 1 - 17.01