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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 28 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 28 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

28 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие четверо российских хоккеистов.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев забил гол, который стал для него первым в нынешнем сезоне. Нападающий Владислав Наместников провёл на площадке 14 минут и 31 секунду и не отметился результативными действиями. Форвард Артём Анисимов получил 11 минут и 15 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями. Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 13 минут и 27 секунд и не отметился результативными действиями.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Оттава»0+00000120%11.15
Наместников (н)«Оттава»0+0001100%14.31
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00000050%13.27
Зайцев (з)«Оттава»1+0+12141-17.01
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