Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Айкелу хватило 49 матчей, чтобы обновить личный рекорд по голам за регулярный чемпионат

Айкелу хватило 49 матчей, чтобы обновить личный рекорд по голам за регулярный чемпионат
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Автором одной из шайб «Баффало» стал лучший снайпер команды в нынешнем сезоне Джек Айкел. Американский форвард достиг отметки в 29 голов в этом чемпионате, что является его новым личным рекордом.

Статистика Джека Айкела в сезоне-2019/2020

Айкелу хватило 49 матчей, чтобы обновить личный рекорд по голам за регулярный чемпионат. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2018/2019, когда Джек отличился 28 раз в 77 матчах. Всего за карьеру в североамериканской лиге Айкел забросил 130 шайб в 335 матчах.

Макдэвид – лучший хоккеист НХЛ по версии игроков лиги, россияне не вошли в топ-5
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020