Айкелу хватило 49 матчей, чтобы обновить личный рекорд по голам за регулярный чемпионат

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Автором одной из шайб «Баффало» стал лучший снайпер команды в нынешнем сезоне Джек Айкел. Американский форвард достиг отметки в 29 голов в этом чемпионате, что является его новым личным рекордом.

Статистика Джека Айкела в сезоне-2019/2020

Айкелу хватило 49 матчей, чтобы обновить личный рекорд по голам за регулярный чемпионат. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2018/2019, когда Джек отличился 28 раз в 77 матчах. Всего за карьеру в североамериканской лиге Айкел забросил 130 шайб в 335 матчах.