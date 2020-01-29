Айкелу хватило 49 матчей, чтобы обновить личный рекорд по голам за регулярный чемпионат
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Автором одной из шайб «Баффало» стал лучший снайпер команды в нынешнем сезоне Джек Айкел. Американский форвард достиг отметки в 29 голов в этом чемпионате, что является его новым личным рекордом.
Статистика Джека Айкела в сезоне-2019/2020
Айкелу хватило 49 матчей, чтобы обновить личный рекорд по голам за регулярный чемпионат. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2018/2019, когда Джек отличился 28 раз в 77 матчах. Всего за карьеру в североамериканской лиге Айкел забросил 130 шайб в 335 матчах.
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