Рутерфорд: всего за год Петерссон оказал значительное влияние на оборону «Питтсбурга»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал продление контракта с защитником Маркусом Петерссоном.
«Всего за один год Маркус оказал значительное влияние на нашу оборонительную линию. Это молодой, надёжный и умный игрок, что очень важно в сегодняшнем хоккее. Маркус является частью юного костяка команды. И для нас было важно подписать его на длительный срок», — цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.
Петерссон выступает за «Питтсбург» с сезона-2018/2019. Ранее на протяжении полутора сезонов швед защищал цвета «Анахайм Дакс». В нынешнем регулярном чемпионате Петерссон принял участие в 50 матчах, записав на свой счёт 15 (1+14) баллов при показателе полезности "+4" и 25 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на площадке 19 с половиной минут за матч.
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