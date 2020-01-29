«Салават» проиграл семь из восьми буллитных серий в сезоне. Это худший результат в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 1:0 Б в пользу хабаровского клуба.

Команда Николая Цулыгина хуже всех в нынешнем сезоне КХЛ выглядит в сериях буллитов. Уфимцы проиграли семь из восьми подобных серий, что является худшим результатом в лиге. По пять поражений на счету «Амура», «Витязя» и минского «Динамо».

«Салават» проиграл в 15-й раз в последних 22 матчах. Уфимцы занимают шестое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 58 очков после 53 встреч. В последний раз команда Цулыгина выдавала трёхматчевую победную серию ещё в ноябре 2019 года.

Продолжится выездная серия двумя матчами во Владивостоке с занимающим девятое место в конференции «Адмиралом».