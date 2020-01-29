«Амур» повторно обыграл «Салават», одержав победу по буллитам с минимальным счётом

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 1:0 Б в пользу хабаровского клуба.

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Первую тройку нападения гостей вновь образовали Линус Умарк, Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Вне заявки остался Алексей Кручинин. В основное и дополнительное время матча шайб заброшено не было. Судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков, где точнее были хозяева.

Накануне команды уже встречались в Хабаровске. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Амура». Таким образом, сегодня уфимская команда не смогла взять реванш за вчерашнее поражение.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.