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«Амур» повторно обыграл «Салават», одержав победу по буллитам с минимальным счётом

«Амур» повторно обыграл «Салават», одержав победу по буллитам с минимальным счётом
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 1:0 Б в пользу хабаровского клуба.

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Первую тройку нападения гостей вновь образовали Линус Умарк, Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Вне заявки остался Алексей Кручинин. В основное и дополнительное время матча шайб заброшено не было. Судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков, где точнее были хозяева.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ушенин Вячеслав – 65:00' (ПБ)

Накануне команды уже встречались в Хабаровске. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Амура». Таким образом, сегодня уфимская команда не смогла взять реванш за вчерашнее поражение.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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