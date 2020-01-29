Цулыгин: хорошо, что «Салават» взял одно очко. Подвела реализация моментов

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаев» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного матча с хабаровским «Амуром» (0:1 Б).



«Упорная и боевая игра, которая шла до гола. К сожалению, ни мы, ни соперник, не смогли забить в основное время. В овертайме мы имели достаточно возможностей, так же как и «Амур» на последней минуте. Сегодня нас подвела реализация моментов, не смогли переиграть Аликина, который очень здорово выступил. Хорошо, что взяли очко, но плохо, что не взяли два», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».



Накануне команды уже встречались в Хабаровске. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Амура». Таким образом, сегодня уфимская команда не смогла взять реванш за вчерашнее поражение.

«Амур» повторно обыграл «Салават», одержав победу по буллитам с минимальным счётом