Матч «Куньлуня» и рижского «Динамо» перенесён из Пекина в Новосибирск из-за коронавируса

Матч китайского «Куньлунь Ред Стар» с рижским «Динамо» перенесён из Пекина в Новосибирск, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится 24 февраля. Это последний домашний матч китайского клуба в текущем регулярном чемпионате. Перенос матча связан с эпидемией коронавируса в Китае.
«В связи с невозможностью проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению ХК «Куньлунь Ред Стар» и согласия ХК «Динамо» Рига, Лига приняла решение о переносе места проведения матча №727 «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» Рига, который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск», — указано в заявлении лиги.
Ранее было принято решение о переносе матчей китайских клубов ВХЛ в Россию.
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