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Игрокам «Куньлуня» измерили температуру после прилёта в Челябинск

Игрокам «Куньлуня» измерили температуру после прилёта в Челябинск
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты китайского «Куньлунь Ред Стар» прошли через специальные тепловизоры для измерения температуры после прилёта в Челябинск на матч с местным «Трактором».

«Нас выпустили из самолёта только после того, как тепловизором измерили температуру. Полчаса провели в самолёте. Но все ребята в норме, веселы и жизнерадостны, всё хорошо», — приводит слова пресс-службы «Куньлуня» РИА «Новости».

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Матч «Куньлуня» и рижского «Динамо» перенесён из Пекина в Новосибирск из-за коронавируса
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