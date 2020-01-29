Игрокам «Куньлуня» измерили температуру после прилёта в Челябинск

Хоккеисты китайского «Куньлунь Ред Стар» прошли через специальные тепловизоры для измерения температуры после прилёта в Челябинск на матч с местным «Трактором».
«Нас выпустили из самолёта только после того, как тепловизором измерили температуру. Полчаса провели в самолёте. Но все ребята в норме, веселы и жизнерадостны, всё хорошо», — приводит слова пресс-службы «Куньлуня» РИА «Новости».
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.
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