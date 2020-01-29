«Андрюха, жги!» Бердин и Чибисов устроили отдых на яхте с группой американских девушек

Российские хоккеисты системы клуба «Виннипег Джетс» 21-летний вратарь Михаил Бердин и 26-летний нападающий Андрей Чибисов устроили отдых на яхте с группой американских девушек. Видео отдыха выложил Бердин в «сторис» своего аккаунта в «Инстаграме».



Оба хоккеиста в текущем сезоне выступают за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипега» в Американской хоккейной лиге. Чибисов в 44 матчах набрал 24 (7+17) очка, Бердин провёл 35 матчей, отражая 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,85.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



В прошлом сезоне 26-летний Чибисов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург». Бердин выступает за различные команды Северной Америки с 2016 года.