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Слепышев — о результативной серии из 11 матчей: стараемся с Капризовым об этом не думать

Слепышев — о результативной серии из 11 матчей: стараемся с Капризовым об этом не думать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (5:2).

«Победа далась нелегко. И перед началом матча говорили, что «Адмиралу» нужны очки, они борются за попадание в плей-офф. Первый период складывался довольно тяжело. Были моменты у обеих команд, хорошо, что мы забили первыми. Потом большинство реализовали. Думаю, переломным моментом стали гол «5 на 3» и последующая шайба в большинстве, получили задел в три шайбы.

11 матчей мы с Капризовым набираем очки? Просто игра получается, но мы стараемся не думать об этом. Надеюсь, продолжим серию и ещё больше поможем команде. Мне кажется, невозможно предположить, будет связка результативной или нет. Просто стало получаться. Сегодня-то мы с Кириллом друг другу не помогли. Забили и очки набрали, скажем так, по отдельности», — цитирует Слепышева официальный сайт ЦСКА.

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