Iltalehti: Пельтола покинет «Сибирь» по окончании сезона и вернётся в «Таппару»

Нападающий новосибирской «Сибири» Юкка Пельтола планирует покинуть клуб по окончании сезона-2019/2020, информирует издание Iltalehti. По имеющейся информации, 32-летний хоккеист уже договорился о возвращении в финский клуб «Таппара», за который выступал ранее.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Пельтола принял участие в 41 матче, записав на свой счёт 20 (8+12) баллов при показателе полезности «+8» и 12 минутах штрафного времени. В среднем Пельтола проводит на площадке 17 с половиной минут за матч.



Пельтола выступает за «Сибирь» с сезона-2018/2019. В прошлом регулярном чемпионате нападающий заработал за 45 встреч 21 (8+13) балл при показателе полезности «–6» и 8 минутах штрафа.