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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

29 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три встречи. 30 января игровой день будет более насыщенным — восемь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Хабаровский «Амур» на домашнем льду оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» второй раз за два дня — 1:0 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ушенин Вячеслав – 65:00' (ПБ)

«Адмирал» на домашней арене во Владивостоке уступил ЦСКА (2:5), проиграв пятый матч из шести последних.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Робинсон, Калинин) – 23:51' (5x5)   0:2 Григоренко (Слепышев) – 33:37' (5x3)   0:3 Слепышев (Вей, Григоренко) – 35:06' (5x4)   1:3 Мерескин – 37:53' (5x5)   1:4 Кемпе (Науменков, Капризов) – 47:28' (5x5)   2:4 Бакош (Лалонд, Юнг) – 53:21' (5x4)   2:5 Капризов (Кемпе, Киселевич) – 53:37' (5x5)

Подольский «Витязь» проиграл четвёртый матч из пяти последних, не справившись дома с казанским «Ак Барсом» — 2:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Няттинен (Бывальцев, Варфоломеев) – 00:48' (5x5)   1:1 Петров (Виртанен, Азеведу) – 15:35' (5x5)   1:2 Азеведу (Петров) – 30:37' (4x5)   2:2 Евсеенков – 34:51' (5x4)   2:3 Галиев (Марушев, Рукавишников) – 35:56' (5x5)   2:4 Кормье (Викстранд, Петров) – 48:23' (5x4)
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