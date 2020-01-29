Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

29 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три встречи. 30 января игровой день будет более насыщенным — восемь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Хабаровский «Амур» на домашнем льду оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» второй раз за два дня — 1:0 Б.

«Адмирал» на домашней арене во Владивостоке уступил ЦСКА (2:5), проиграв пятый матч из шести последних.

Подольский «Витязь» проиграл четвёртый матч из пяти последних, не справившись дома с казанским «Ак Барсом» — 2:4.