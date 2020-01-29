Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
29 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три встречи. 30 января игровой день будет более насыщенным — восемь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Хабаровский «Амур» на домашнем льду оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» второй раз за два дня — 1:0 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ушенин Вячеслав – 65:00' (ПБ)
«Адмирал» на домашней арене во Владивостоке уступил ЦСКА (2:5), проиграв пятый матч из шести последних.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Робинсон, Калинин) – 23:51' (5x5) 0:2 Григоренко (Слепышев) – 33:37' (5x3) 0:3 Слепышев (Вей, Григоренко) – 35:06' (5x4) 1:3 Мерескин – 37:53' (5x5) 1:4 Кемпе (Науменков, Капризов) – 47:28' (5x5) 2:4 Бакош (Лалонд, Юнг) – 53:21' (5x4) 2:5 Капризов (Кемпе, Киселевич) – 53:37' (5x5)
Подольский «Витязь» проиграл четвёртый матч из пяти последних, не справившись дома с казанским «Ак Барсом» — 2:4.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Няттинен (Бывальцев, Варфоломеев) – 00:48' (5x5) 1:1 Петров (Виртанен, Азеведу) – 15:35' (5x5) 1:2 Азеведу (Петров) – 30:37' (4x5) 2:2 Евсеенков – 34:51' (5x4) 2:3 Галиев (Марушев, Рукавишников) – 35:56' (5x5) 2:4 Кормье (Викстранд, Петров) – 48:23' (5x4)
Читайте также
- 29 января 2020
-
23:45
-
23:30
-
23:00
-
22:44
-
22:26
-
22:10
-
22:01
-
21:44
-
21:40
-
21:24
-
20:59
-
20:17
-
19:56
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:29
-
17:59
-
17:46
-
17:34
-
17:17
-
17:08
-
16:49
-
16:26
-
16:20
-
16:09
-
15:32
-
15:02
-
15:00
-
14:46
-
14:25
-
14:21
-
13:33
-
13:27
-
13:09
Партнерский контент