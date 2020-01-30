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Прервалась рекордная для «Лос-Анджелеса» серия Даути без пропущенных матчей в НХЛ

Прервалась рекордная для «Лос-Анджелеса» серия Даути без пропущенных матчей в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:0, идёт первый период).

В этом матче не принимает участия защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути. Канадский хоккеист пропускает матч НХЛ впервые с декабря 2013 года. С тех пор 30-летний защитник провёл в лиге пять полных сезонов кряду, а перед встречей с «Тампой» общая серия Даути без пропусков составляла 460 матчей, что является рекордом «Кингз».

Дрю Даути — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2012, 2014) и двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014). По итогам сезона-2015/2016 был признан лучшим защитником лиги, за что получил «Джеймс Норрис Трофи». Четырёхкратный участник Матча звёзд НХЛ.
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