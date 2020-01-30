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Кучеров отдал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом»

Кучеров отдал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:2.

При счёте 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса» результативным действием отметился российский нападающий Никита Кучеров, отдавший голевую передачу на канадца Стивена Стэмкоса. Этот ассист стал для 26-летнего игрока 35-м в текущем сезоне и 309-м в заокеанской карьере. Также в в сезоне НХЛ-2019/2020 Никита Кучеров забросил 22 шайбы. За «Тампу» Кучеров выступает с 2011 года.

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