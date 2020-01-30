Кассиан победил Ткачука в драке на глазах главы департамента по безопасности игроков НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз» (2:3, после второго периода).
Уже в первом периоде подрались нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан и форвард «Калгари» Мэттью Ткачук. Драка осталась за канадцем из «Ойлерз». Примечательно, что за 24 секунды до этого также подрались Райан Ньюджент-Хопкинс и Шон Монахан.
Фото: HockEye
В прошлом матче между командами Кассиан второй раз попал под жёсткий силовой приём Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками, за что получил дисциплинарное наказание. Директор по хоккейным операциям НХЛ Колин Кэмпбелл и глава департамента по безопасности игроков НХЛ Джордж Паррос в течение недели находились на связи с генеральными менеджерами команд, а сам Паррос прибыл на сегодняшний матч с целью личного контроля за ситуацией.
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