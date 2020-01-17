НХЛ пытается взять контроль над ситуацией, сложившейся между «Калгари» и «Эдмонтоном»

Национальная хоккейная лига обеспокоена ситуацией, сложившейся между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Директор по хоккейным операциям НХЛ Колин Кэмпбелл и представитель департамента по безопасности игроков НХЛ Джордж Паррос находятся на связи с генеральными менеджерами команд, а сам Паррос посетит следующий очный матч с целью личного контроля за ситуацией.
В прошлом матче между командами форвард «Ойлерз» Зак Кассиан второй раз попал под жёсткий силовой приём форварда «огоньков» Мэттью Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками, за что получил дисциплинарное наказание.
Следующий матч между «Эдмонтоном» и «Калгари» пройдёт на площадке «нефтяников» 29 января. Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль уже успел заявить, что откажется от участия в Матче звёзд, если его поставят в одно звено с Ткачуком, а Кассиан добавил, что никоим образом не жалеет о содеянном.
- 17 января 2020
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