Риттих выбил шайбу у Драйзайтля на решающем буллите в «Битве за Альберту». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу «огоньков», которые победили в третьей «Битве за Альберту» в нынешнем сезоне.

Одним из главных героев матча стал голкипер «Калгари» Давид Риттих, отразивший 31 из 34 бросков в игровое время матча и не пропустивший ни разу в серии буллитов. Особенным эффектным получился последний отражённый буллит Риттихом. Чешский голкипер в падении выбил шайбу у Леона Драйзайтля и не позволил немцу сравнять счёт.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Уже в первом периоде подрались нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан и форвард «Калгари» Мэттью Ткачук. Драка осталась за канадцем из «Ойлерз». Примечательно, что за 24 секунды до этого также подрались Райан Ньюджент-Хопкинс и Шон Монахан.