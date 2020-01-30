Риттих выбил шайбу у Драйзайтля на решающем буллите в «Битве за Альберту». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу «огоньков», которые победили в третьей «Битве за Альберту» в нынешнем сезоне.
Одним из главных героев матча стал голкипер «Калгари» Давид Риттих, отразивший 31 из 34 бросков в игровое время матча и не пропустивший ни разу в серии буллитов. Особенным эффектным получился последний отражённый буллит Риттихом. Чешский голкипер в падении выбил шайбу у Леона Драйзайтля и не позволил немцу сравнять счёт.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Уже в первом периоде подрались нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан и форвард «Калгари» Мэттью Ткачук. Драка осталась за канадцем из «Ойлерз». Примечательно, что за 24 секунды до этого также подрались Райан Ньюджент-Хопкинс и Шон Монахан.
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