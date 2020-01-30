Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 35 шайб в 12 сезонах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу «Предаторз».

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин забросил 35-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным за карьеру в НХЛ шайбам. Российский нападающий в 12-й раз в НХЛ смог провести сезон, в котором он достиг отметки 35+ шайб за регулярку.

Статистика Александра Овечкина в регулярном чемпионате-2019/2020

Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 35 шайб в 12 сезонах. До него это удавалось Майку Гартнеру (14 сезонов), Уэйну Гретцки и Марселю Дионну (по 13 сезонов).