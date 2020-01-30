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«Трактор» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Куньлунь»

«Трактор» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

В Челябинске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В середине первого периода Томаш Гика открыл счёт. Следующих голов пришлось ждать до самой концовки встречи. На 57-й минуте счёт сравнял Тревор Мёрфи, но за минуту до сирены Лукаш Седлак вновь вывел вперёд хозяев. А уже на последних секундах Ярослав Косов поразил пустые ворота соперника.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Гика – 09:30' (5x5)   1:1 Мёрфи (Ип, Шустр) – 56:16' (5x5)   2:1 Седлак (Гика) – 58:46' (5x5)   3:1 Косов (Основин, Авцин) – 59:31' (en)

Для «Трактора» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд.

«Трактор», несмотря на победу, остался на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 47 очков. «Куньлунь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице с 57 очками.

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